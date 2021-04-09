"Так, я міг уявити, що він опиниться в клубі рівня Ман Сіті. Він дуже відданий своїй справі. Зіна – дуже серйозний хлопець, постійно хоче вчитися, ставати кращим, він багато чого заслуговує. Саша дійсно доклав багато зусиль, щоб стати тим, ким він зараз є. Це не просто удача. Я дуже пишаюся ним.

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Він щотижня розпитував мене про Англію. Я був одним з тих, хто вчив його англійської, а він ніколи не платив мені за мою роботу. Напишіть, що Зінченко мені винен гроші. Ми з ним домовилися, що він заплатить мені, коли поїде. Зазвичай я беру 2000 доларів на годину. Але він мій друг, тому для нього всього 1000. Я стільки витратив часу на нього! Передайте йому, це дуже важливо, ха-ха. Зіна розказував, що кращий за мене у FIFA? Так, він був сильним, тому що в той час я часто виходив на поле, а він сидів на лавці. Тому у нього був час попрактикуватися, ха-ха. Іноді ми спілкуємося і зараз. Переписуємося в Instagram, але не регулярно", – заявив Фрімпонг в інтерв'ю Sport24.

Додамо, що ганець виховувався у Арсеналі, але так і не зміг закріпитися в першій команді лондонців. Зрештою, хавбек докотився до виступів за російські середняки і завершення кар'єри у 26 років. Фрімпонг не раз ставав фігурантом скандалів – бився із Саміром Насрі, показував середній палець фанам Спартака та розповідав про мрії стати порнозіркою.

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