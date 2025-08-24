Олександр Зінченко ризикує залишитися з дуже сумнівними перспективами в Арсеналі.

Українець залишається пріоритетом Порту на позицію лівого захисника, стверджує журналіст Руді Галетті.

Втім, 30-разові чемпіони Португалії не готові задовольнити фінансові апетити Зінченка. Гравець Арсенала нібито хоче отримувати 6,5 млн євро на рік. Через це Порту вивчає дешевші альтернативи – списаний в МЮ Тайрелл Маласія або Ніко Шульц, який провалився в Борусії Д і зараз взагалі сидить вільним агентом.

Нагадаємо, 28-річний Зінченко не потрапив до заявки Арсенала у перших двох турах АПЛ. Українець відпрацьовує останній сезон чинного контракту з "канонірами".

