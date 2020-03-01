Зінченко похизувався черговим трофеєм – фото з роздягальні Манчестер Сіті

Українець Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Астон Віллу у фіналі Кубка ліги.
Гравець збірної України вийшов у стартовому складі на фінал проти Астон Вілли і провів на полі увесь матч. Його команда перемогла з рахунком 2:1.
Зінченко втретє поспіль виграв із Манчестер Сіті Кубок ліги – відеоогляд перемоги над Астон Віллою
Для Зінченка це 7 трофей у складі "містян". Раніше 23-річний футболіст двічі ставав чемпіоном Англії, двічі вигравав Кубок ліги і ще по разу Кубок Англії і Суперкубок Англії.
Зазначимо, що в поточному сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 17 матчів у всіх турнірах.
Манчестер Сіті виграв Кубок ліги, здобувши важку перемогу над Астон Віллою – Зінченко провів повний матч