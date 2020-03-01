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Зінченко похизувався черговим трофеєм – фото з роздягальні Манчестер Сіті

22:00 718 Читать на русском
Зінченко похизувався черговим трофеєм – фото з роздягальні Манчестер Сіті
Олександр Зінченко виграв Кубок англійської ліги / ВВС

Українець Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Астон Віллу у фіналі Кубка ліги.

41’ Мбвана Саматта
 
Серхіо Агуеро 20’
Родрі 30’
20’ Серхіо Агуеро
30’ Родрі
41’ Мбвана Саматта

Гравець збірної України вийшов у стартовому складі на фінал проти Астон Вілли і провів на полі увесь матч. Його команда перемогла з рахунком 2:1.

Зінченко втретє поспіль виграв із Манчестер Сіті Кубок ліги – відеоогляд перемоги над Астон Віллою

Для Зінченка це 7 трофей у складі "містян". Раніше 23-річний футболіст двічі ставав чемпіоном Англії, двічі вигравав Кубок ліги і ще по разу Кубок Англії і Суперкубок Англії.

Зазначимо, що в поточному сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 17 матчів у всіх турнірах.

Манчестер Сіті виграв Кубок ліги, здобувши важку перемогу над Астон Віллою – Зінченко провів повний матч

@mancity #carabaocup

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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Теги
Наша Збірна Українці за кордоном Астон Вілла - Манчестер Сіті Англія Кубок англійської ліги Кубок англійської ліги 2019/20 Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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