Зінченко похизувався черговим трофеєм – фото з роздягальні Манчестер Сіті

Українець Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Астон Віллу у фіналі Кубка ліги.

Гравець збірної України вийшов у стартовому складі на фінал проти Астон Вілли і провів на полі увесь матч. Його команда перемогла з рахунком 2:1.

Зінченко втретє поспіль виграв із Манчестер Сіті Кубок ліги – відеоогляд перемоги над Астон Віллою

Для Зінченка це 7 трофей у складі "містян". Раніше 23-річний футболіст двічі ставав чемпіоном Англії, двічі вигравав Кубок ліги і ще по разу Кубок Англії і Суперкубок Англії.

Зазначимо, що в поточному сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 17 матчів у всіх турнірах.

Манчестер Сіті виграв Кубок ліги, здобувши важку перемогу над Астон Віллою – Зінченко провів повний матч