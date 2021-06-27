Зінченко відзначився фінтом аля Неймар на тренуванні збірної України – ефектне відео
Хавбек збірної України Олександр Зінченко продемонстрував свої навики дриблера на тренуванні підопічних Шевченка.
Під час сьогоднішнього заняття Зінченко продемонстрував своїм партнерам по команді свою техніку, виконавши ефектний фінт.
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Хавбек "синьо-жовтих" зробив знаменитий трюк, перекинувши м'яч через власну голову. Подібні фінти можна було спостерігати у виконанні Неймара, Роналдінью та Джей-Джея Окочі.
До слова, збірна України зіграє свій матч у рамках 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією 29 червня, початок зустрічі о 22:00.
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