"Думаю, акцент буде зроблений на структурі гри. Ми повинні згадувати і покращувати наші зв'язки, кондиції, в яких ми були, особливо під час кваліфікації на Євро. Потрібно налаштовувати свою гру, тому що на нас чекають дуже серйозні матчі – Євро. Через ці зустрічі нам і потрібно готуватися.

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Все буде залежати від нас. Вважаю, збірна України гарненько дала про себе знати всій Європі. Всі вже знають нашу збірну, всі вже остерігаються і ставляться до нас набагато серйозніше, ніж було раніше", – сказав Олександр Зінченко в інтерв'ю прес-службі УАФ.

Зауважимо, сьогодні, 11 листопада, підопічні Шевченка зіграють у спарингу з Польщею, початок о 21:45. Цей товариський матч стане підготовчим до Ліги націй, де українці протистоятимуть Німеччині та Швейцарії 14 і 17 числа відповідно.

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