Зінченко відзначив особливу роль де Брюйне в Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився думками щодо гри Кевіна де Брюйне, який став одним з головних героїв команди в останніх турах АПЛ.

"Упродовж гри бувають періоди, коли ви рідко помічаєте його, але настає момент, і він створює щось особливе, щось неймовірне – асист чи гол, які так важливі для нас.

Манчестер Сіті – Шеффілд: хороший матч Зінченка, жахливий англійський арбітраж та тривожне завершення року для "містян"

Перший тайм проти Шеффілд Юнайтед був непростим, у нас було надто мало простору. У другому таймі, особливо за рахунку 1:0, вони почали грати більш відкрито. Приємно здобувати три очки в таких напружених іграх. Вони дуже сильні фізично і мають добре організований захист – проти таких команд завжди важко грати", – цитує Зінченка MEN.

Нагадаємо, саме дії де Брюйне допомогли Манчестер Сіті здобути перемогу в непростому матчі проти Шеффілд Юнайтед (2:0) – в активі бельгійця гол і асист.

Новий тренер у Ярмоленка, Ліверпуль крокує до титулу, VAR вбиває дух футболу – топ-моменти різдвяного божевілля АПЛ