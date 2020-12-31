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Зінченко відзначив особливу роль де Брюйне в Манчестер Сіті

08:25 429 Читать на русском
Зінченко відзначив особливу роль де Брюйне в Манчестер Сіті
Зінченко і де Брюйне / Сайт Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився думками щодо гри Кевіна де Брюйне, який став одним з головних героїв команди в останніх турах АПЛ.

52’ Серхіо Агуеро
82’ Кевін де Брюйне
 
52’ Серхіо Агуеро
82’ Кевін де Брюйне

"Упродовж гри бувають періоди, коли ви рідко помічаєте його, але настає момент, і він створює щось особливе, щось неймовірне – асист чи гол, які так важливі для нас.

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Перший тайм проти Шеффілд Юнайтед був непростим, у нас було надто мало простору. У другому таймі, особливо за рахунку 1:0, вони почали грати більш відкрито. Приємно здобувати три очки в таких напружених іграх. Вони дуже сильні фізично і мають добре організований захист – проти таких команд завжди важко грати", – цитує Зінченка MEN.

Нагадаємо, саме дії де Брюйне допомогли Манчестер Сіті здобути перемогу в непростому матчі проти Шеффілд Юнайтед (2:0) – в активі бельгійця гол і асист.

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Теги
Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті - Шеффілд Юнайтед Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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