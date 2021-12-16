Півзахисник Ман Сіті та збірної України віддав належне колишньому нападнику "містян", який вимушено оголосив про відхід з футболу.

Нагадаємо, 15 грудня 33-річний аргентинець оголосив про завершення кар'єри. Проблеми з серцем призвели до того, що Серхіо Агуеро не зможе повернутися на поле. Олександр Зінченко, який був одноклубником форварда, не залишився осторонь його відходу з футболу.

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"Яка легенда!" – написав українець в Instagram, прикріпивши фото з колишнім партнером.

Зінченко та Агуеро разом виступали за Манчестер Сіті з 2017-го по 2021 рік. Виграли 3 титули чемпіонів Англії та дійшли до фіналу ЛЧ 2020/21, де програли Челсі (0:1).