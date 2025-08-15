Арсенал визначився з майбутнім Олександра Зінченка – клуб ухвалив рішення продати 28-річного українця в літнє трансферне вікно.

Найбільший інтерес до захисника збірної України нині виявляє Фенербахче, який очолює Жозе Моурінью. Фенербахче планує орендувати Зінченка з правом викупу і має чіткий план. "Жовті канарки" запропонують Арсеналу за оренду українця три мільйони євро, а за повноцінний трансфер – 10 мільйонів євро. Спортивний директор стамбульського клубу Девін Озек особисто зустрівся із Зінченком і передав йому, що португальський наставник хоче бачити його у своїй команді.

Як повідомляє журналіст Серкан Хамзаоглу, під час цієї розмови українець заявив: "Після розмови з родиною та агентом я ухвалю рішення та зв’яжуся з вами".

Минулого сезону Зінченко провів за Арсенал 23 матчі у всіх турнірах, відзначився одним забитим м’ячем і однією результативною передачею. Його контракт з лондонцями чинний до 30 червня 2026 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро.

