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Зінченко відповість на запитання вболівальників у Twitter

17:40 168 Читать на русском
Зінченко відповість на запитання вболівальників у Twitter
Олександр Зінченко / Reuters

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко поспілкується з вболівальниками у соціальній мережі Twitter.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко був визнаний найкращим гравцем клубу в лютому, обігнавши Агуеро та Стерлінга в голосуванні.

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З цього приводу Манчестер Сіті пропонує вболівальникам поставити запитання українцю в соціальній мережі Twitter. На найцікавіші з них Олександр відповість впродовж цього тижня.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Зінченко провів у складі Манчестер Сіті 19 матчів у всіх турнірах, в яких записав до свого активу гол і три гольові передачі.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
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