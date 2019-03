Зінченко відповість на запитання вболівальників у Twitter

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко поспілкується з вболівальниками у соціальній мережі Twitter.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко був визнаний найкращим гравцем клубу в лютому, обігнавши Агуеро та Стерлінга в голосуванні.

Зінченко став найкращим гравцем Манчестер Сіті в лютому

З цього приводу Манчестер Сіті пропонує вболівальникам поставити запитання українцю в соціальній мережі Twitter. На найцікавіші з них Олександр відповість впродовж цього тижня.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Зінченко провів у складі Манчестер Сіті 19 матчів у всіх турнірах, в яких записав до свого активу гол і три гольові передачі.

Зінченко проти Уотфорда: без блиску та результативних дій, але з помилкою та пристойними оцінками ЗМІ

Got a question for Aleks?



Reply to this and we'll put the best ones to him this week! pic.twitter.com/z2gh48fISF