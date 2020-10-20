"Для багатьох клубів, включно з нами, просто неймовірно опинитися тут. Перший крок – виграти перший матч. Ми ще далекі від нашої мети. Дуже важливо вигравати домашні матчі.

Зінченко став обличчям гламурного тренувального екіпірування Манчестер Сіті для Ліги чемпіонів

Зінченко повернувся до ладу, інші гравці теж. Гюндоган, Бернарду і Канселу в хорошій формі. Ми чекаємо, що скоро повернеться Менді. Нас чекає шість ігор. Кожна з них важлива. Кожна гра йде за три очки", – цитує Хосепа Гвардіолу Твіттер "містян".

Зауважимо, Олександр Зінченко отримав пошкодження привідного м'яза та близько місяця не грав за Сіті. Вже завтра, 21 жовтня, команда Гвардіоли зіграє з Порту в Лізі чемпіонів, початок о 22:00.

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