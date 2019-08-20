Зінченко відмовився від переходу в Борнмут за 8 млн євро перед трансфером в Манчестер Сіті

Генеральний директор Уфи Шаміль Газізов розповів деталі переходу Олександра Зінченка в Манчестер Сіті.

"Дуже добре спрацював Алан Прудніков, один з агентів Зінченка. Вони підготували відео для Манчестер Сіті, Гвардіола подивився і сказав: "Окей, мені цей хлопець подобається, треба спостерігати за цим хлопцем, працюйте".

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Приїжджали, дивились наші матчі, чесно, сам до кінця не вірив в те, що відбувається. Всі думали, що ми "хайпуємо".

Представник Манчестер Сіті приїхав сюди, ми спілкувалися, а документи підписали в Барселоні.

Борнмут пропонував за Зінченка 8 мільйонів євро, готові були навіть приїхати головний тренер і спортивний директор, але Саня відмовився", – цитує Газізова "Спорт-Експрес" з посиланням на програму "Інсайдери".

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