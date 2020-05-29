Зінченко відмовився переходити в російський клуб – грошей давали більше, ніж Манчестер Сіті

Хавбек збірної України Олександр Зінченко цілком міг залишитися в Росії після вдалих виступів за Уфу.

Генеральний директор башкирського клубу Шаміль Газізов розкрив завісу продажу українця у 2016 році.

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"У нас є договір про спільну діяльність з Манчестер Сіті, який ми створили, коли відправляли туди Сашу Зінченка. Рухи почалися за півроку до переходу. Для нас це стало одкровенням. Здавалося чимось утопічним. Всі тоді говорили: де Уфа, а де Манчестер Сіті. Нам давали більше грошей за Сашу, але він сам захотів до Пепа Гвардіоли. Це була його мрія. Ми вели з Зенітом переговори щодо Зінченка, але він вибрав Манчестер Сіті", – заявив Газізов в інтерв'ю журналісту Геннадію Орлову.

Нагадаємо, влітку 2016 року Манчестер Сіті заплатив Уфі за Зінченка 2 млн євро. Поточна ціна зірки збірної України за Tranfermarkt – 24 млн.

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