"Я, напевно, не та людина, яка буде судити про це. Але можу сказати, що коли я приїхав сюди, то вже бачив багато якості та гравців великого таланту. Цього року у всіх нас з'явилося більше досвіду, ми набагато більше грали один з одним, і я гадаю, що ми прогресуємо. Але роботу оцінювати я залишу вам, хлопці, які дивляться футбол. Ви зможете порівняти ту команду та нинішню. Наше завдання – постаратися зробити все можливе на полі та просто показати свою найкращу гру.

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Чи вистачить нам складу боротися за Лігу чемпіонів та Прем'єр-лігу? Я не можу сказати вам цього прямо зараз, тому що попереду ще багато ігор. Ми вже маємо досвід минулого сезону, коли були досить далеко від інших, а потім, зрештою, не зробили того, що хотіли. Цей досвід нам потрібно взяти із собою, а потім подивимося, що станеться.

Три очки з Лутоном були дуже важливими для нас, тому що ми знаємо, що боремося за щось велике цього сезону. Попереду ще багато ігор. Можливо, два тайми були трохи різними, тому що у першому здавалося, що ми домінуємо набагато більше, а у другому – менше. Наш тренер розповість нам, що ми зробили неправильно, що нам потрібно покращити, і ми продовжимо рухатися вперед", – цитує Зінченка Mirror.

Нагадаємо, за 8 турів до фінішу АПЛ Арсенал випереджає Ман Сіті і Ліверпуль на одне очко ("червоні" мають гру в запасі). У минулому розіграші гандикап "канонірів" взагалі сягав 11 очок, але вони все розгубили і віддали титул Сіті.

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