Зінченко відмовився говорити про шанси Арсенала виграти АПЛ та ЛЧ – українець згадав провалля минулого сезону
Захисник Арсенала Олександр Зінченко не хоче робити гучних заяв, коли попереду ще великий шмат сезону.
"Я, напевно, не та людина, яка буде судити про це. Але можу сказати, що коли я приїхав сюди, то вже бачив багато якості та гравців великого таланту. Цього року у всіх нас з'явилося більше досвіду, ми набагато більше грали один з одним, і я гадаю, що ми прогресуємо. Але роботу оцінювати я залишу вам, хлопці, які дивляться футбол. Ви зможете порівняти ту команду та нинішню. Наше завдання – постаратися зробити все можливе на полі та просто показати свою найкращу гру.
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Чи вистачить нам складу боротися за Лігу чемпіонів та Прем'єр-лігу? Я не можу сказати вам цього прямо зараз, тому що попереду ще багато ігор. Ми вже маємо досвід минулого сезону, коли були досить далеко від інших, а потім, зрештою, не зробили того, що хотіли. Цей досвід нам потрібно взяти із собою, а потім подивимося, що станеться.
Три очки з Лутоном були дуже важливими для нас, тому що ми знаємо, що боремося за щось велике цього сезону. Попереду ще багато ігор. Можливо, два тайми були трохи різними, тому що у першому здавалося, що ми домінуємо набагато більше, а у другому – менше. Наш тренер розповість нам, що ми зробили неправильно, що нам потрібно покращити, і ми продовжимо рухатися вперед", – цитує Зінченка Mirror.
Нагадаємо, за 8 турів до фінішу АПЛ Арсенал випереджає Ман Сіті і Ліверпуль на одне очко ("червоні" мають гру в запасі). У минулому розіграші гандикап "канонірів" взагалі сягав 11 очок, але вони все розгубили і віддали титул Сіті.
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