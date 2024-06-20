"Такі ігри, як із Румунією, трапляються. Краще нічого не говорити. Але я переконаний, що всі чомусь навчилися, як кожен окремо, так і команда. Але я не хочу говорити про цю гру. Я хочу дивитися вперед на матч зі Словаччиною. Ми повинні бути готовими до нього.

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Ми очікуємо справді складної гри проти потужного колективу, який разом захищається та разом атакує. Завтра на кожній ділянці поля точитимуться битви, і команда, яка виграє ці битви, переможе.

Ми всі працюємо і всі мріємо. Нас би тут не було, якби ми не вірили в себе. Краще більше робити й менше говорити. Звичайно, ми віримо, але спочатку ми повинні щось зробити на полі", – цитує Зінченка УАФ.

Нагадаємо, другий матч України на Євро-2024 відбудеться 21 червня проти збірної Словаччини.

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