Зінченко відмовився говорити про побиття від Румунії: "Хочу дивитися вперед, на матч зі Словаччиною"
Захисник збірної України Олександр Зінченко разом із головним тренером Сергієм Ребровим взяв участь у пресконференції перед грою Євро-2024 проти Словаччини.
"Такі ігри, як із Румунією, трапляються. Краще нічого не говорити. Але я переконаний, що всі чомусь навчилися, як кожен окремо, так і команда. Але я не хочу говорити про цю гру. Я хочу дивитися вперед на матч зі Словаччиною. Ми повинні бути готовими до нього.
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Ми очікуємо справді складної гри проти потужного колективу, який разом захищається та разом атакує. Завтра на кожній ділянці поля точитимуться битви, і команда, яка виграє ці битви, переможе.
Ми всі працюємо і всі мріємо. Нас би тут не було, якби ми не вірили в себе. Краще більше робити й менше говорити. Звичайно, ми віримо, але спочатку ми повинні щось зробити на полі", – цитує Зінченка УАФ.
Нагадаємо, другий матч України на Євро-2024 відбудеться 21 червня проти збірної Словаччини.
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