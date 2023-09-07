"Я не можу назвати одного футболіста, не хочу нікого ображати. У нас зараз така молодь з дуже хорошими якостями, і якщо вони будуть так само важко працювати над собою, то у них дуже великі перспективи.

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Я можу назвати гравців зі збірної. Деяких я вже давним-давно чекаю в Англії, таких як Микола Матвієнко. Деякі у найближчому майбутньому, я б сказав, що вони вже готові грати. Але хто я такий, щоб судити. Такі як Микола Шапаренко, Жора Судаков. Я ж кажу, не хочу нікого образити. У нас зараз таке покоління молоде, що заслуговує на це", – сказав Зінченко в коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, зараз в АПЛ виступають 5 українців. Крім Зінченка, це Михайло Мудрик (Челсі), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут) та Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

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