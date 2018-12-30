Зінченко віддав класний асист за Манчестер Сіті – дебютний в АПЛ

В матчі 20 туру АПЛ Саутгемптон – Манчестер Сіті хавбек збірної України Олександр Зінченко віддав гольову передачу. Цей асист став першим для українця у матчі Прем'єр-ліги.

Олександр Зінченко віддав дебютний асист за Манчестер Сіті в матчі АПЛ. Це сталось вже у компенсований до першого тайму час в матчі 20 туру АПЛ проти Саутгемптона.

Саутгемптон – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Українець класним навісом знайшов Серхіо Агуеро, який переправив м'яч у ворота та зробив рахунок 3:1.

Варто відзначити, що перед цим Зінченко, по суті, "привіз" гол у ворота Ман Сіті, втративши м'яч перед власним штрафним майданчиком.

Зінченко – серед найгірших гравців Манчестер Сіті у першій половині сезону 2018/19 – конкуренти українця теж не вражають