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Зінченко віддав класний асист за Манчестер Сіті – дебютний в АПЛ

17:27 2430 Читать на русском
Зінченко віддав класний асист за Манчестер Сіті – дебютний в АПЛ
Олександр Зінченко віддав асист / фото: ФК Манчестер Сіті

В матчі 20 туру АПЛ Саутгемптон – Манчестер Сіті хавбек збірної України Олександр Зінченко віддав гольову передачу. Цей асист став першим для українця у матчі Прем'єр-ліги.

Олександр Зінченко віддав дебютний асист за Манчестер Сіті в матчі АПЛ. Це сталось вже у компенсований до першого тайму час в матчі 20 туру АПЛ проти Саутгемптона.

Саутгемптон – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Українець класним навісом знайшов Серхіо Агуеро, який переправив м'яч у ворота та зробив рахунок 3:1.

Варто відзначити, що перед цим Зінченко, по суті, "привіз" гол у ворота Ман Сіті, втративши м'яч перед власним штрафним майданчиком.

Зінченко – серед найгірших гравців Манчестер Сіті у першій половині сезону 2018/19 – конкуренти українця теж не вражають

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія20 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Манчестер Сіті: Неділя 30 грудня 2018

Саутгемптон
Матч завершено
1 : 3
Манчестер Сіті
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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Саутгемптон - Манчестер Сіті Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Відеоновини
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