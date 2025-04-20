У рамках недільної програми 33-го туру АПЛ 202425 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2024/25, 33-й тур

Іпсвіч – Арсенал – 0:4

Голи: Троссар, 14, 70, Мартінеллі, 28, Нванері, 88

Вилучення: Девіс, 32 (Іпсвіч)

Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон – 0:1

Голи: Сарабія, 77

Фулхем – Челсі – 1:2

Голи: Івобі, 20 – Джордж, 83, Нету, 90+3

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Арсенал приїхав до Іпсвіча й влаштував розгром. Приємно визнавати, що одним із його архітекторів став Зінченко, який провів повний матч – як на позиції фулбека, так і в ролі центрхава. Саме українець розпочав першу гольову атаку, відрізавши чотирьох суперників пасом на Едегора.

Гольова атака завершилась обвідним ударом Троссара. На 28-й хвилині Мартінеллі подвоїв перевагу гостей, завершивши класну атаку з прострілом Сака на Меріно. Мікель п'яткою з центру штрафного скинув на дальню стійку, звідки й відзначився Габі. Третій гол прилетів у другому таймі після розіграшу кутового (Троссар оформив дубль).

Зінченко ж відзначився не тільки вдалою передачею у першій атаці. В його активі було ще кілька хороших проникних передач – особливо на початку другого тайму.

Українець став одним із найбільш залучених до гри футболістів. У його активі 79 точних передач з 84-х – зокрема, три точних лонгболи з шести. Також Олександр видав два вдалих обіграші на дриблінгу з трьох спроб, а загалом у його активі було аж 96 дотиків до м'яча.

Карта ігрових зв'язків Арсенала у матчі з Іпсвічем. Чим товща лінія – тим більше передач проведено

В одінй атаці Сашко навіть гол міг забити, прибігаючи на дальню стійку, але м'яч встигли вибити. У компенсований час він і сам здорово пробив метрів з 20-ти (над поперечкою). Зрештою, на 90-й хвилині старання Зінченка конвертувались у асист – Олександр віддав розрізну передачу на Нванері, а той пробив з рикошетом від захисника. 0:4.

Варто відзначити, що з 32-ї хвилини "каноніри" грали у більшості. Причиною став звірячий фол Девіса проти Сака, за який дали пряму червону. Букайо залишився на полі, покинувши його аж на 57-й хвилині – втім, на лавці його гомілкостоп обклали льодом. Тривожно.

У паралельній зустрічі Манчестер Юнайтед довів стару теорему. Коли опускаєшся до рівня дурачків – ти програєш, тому що твої аргументи на цьому рівні не працюють, а опонент задавить тебе своїм досвідом. Так і МЮ опустився до 14-ї позиції й програв битву з 16-м Вулверхемптоном.

"Червоні дияволи" вичерпали ліміт голів у феєричному камбеку з Ліоном. На Молніью вони так і не забили, а на 77-й хвилині команда ще й пропустила від Сарабії. Влучний постріл Пабло виявився єдиним у зустрічі. "Вулвз" відсвяткував перемогу й наздогнав підопічних Рубена Аморіма за очками, а МЮ залишився в двох залікових балах від 17-ї сходинки.

Тим часом Челсі здобув вольову перемогу над Фулхемом. "Сині" пропустили ще на 3-й хвилині, однак гол Перейри не зарахували через офсайд. Зате точний удар Івобі на 20-й пішов у залік – от тільки на більше "котеджерів" не вистачило.

На 83-й хвилині Тайрік Джордж зрівняв рахунок, а у компенсований час Нету врятував Челсі від ганьби. 1:2! Завдяки цьому успіху команда Мудрика повернулася до зони ЛЧ.

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