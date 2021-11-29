Форвард Андрій Борячук, який виступає за Рух на правах оренди з Шахтаря, пригадав свої стосунки з Владою Седан (Щегловою), яка пізніше стала дружиною Олександра Зінченка.

"Це пройдений етап. Ми зустрічалися три роки. Коли люди мають якісь стосунки довгий час, то, звичайно, буває спустошення. Я б не сказав, що це мене зачепило. Я ж не перестав грати у футбол – далі займався своєю справою, ще й голи забивав, коли розійшовся. Тому не знаю, як це стосується того періоду.

Просто, коли ми розійшлися, я поїхав до Туреччини. І там у мене трохи не вийшло. Але це не пов'язано з тим, що я розійшовся. А так ситуація була неприємна. Хто ж знав, що так вийде? Я це давно відпустив.

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Чи немає образи? Мені немає на кого ображатися. Із Зінченком не спілкуємося. Ти ж розумієш, яка ситуація? Як я можу спілкуватися з ним, якщо за моєю спиною так вчинили? Це було не по-пацанськи.

Що сказав би, якби зараз із ним зустрівся? Я не знаю, як би поставився до нього. Чи потиснув би руку? Не знаю. Взагалі не знаю, як би я поставився до цієї людини. У нього своє життя, у мене – своє. Ми різні люди. Були колись друзями, зараз – ні. Як дружити після такого вчинку?

Раніше ми мали близьку компанію. Ми досить довго дружили, все супер було з U-14. Ми з 14-ти років пройшли всі разом, рік за роком, аж до U-21. Що найприкріше у цій ситуації? Те, що це все сталося за моєю спиною. Якби я знав, як це було, то це б ще раніше розлетілося на інтерв'ю, не можу нічого сказати.

Спалив? Можна сказати, так, спалив", – розповів Борячук в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, про стосунки Олександра і Влади стало відомо у червні 2019-го, коли гравець Манчестер Сіті поцілував журналістку після матчу Україна – Сербія у Львові. У 2020-му пара одружилася, а на початку 2021-го у них народилася донька. Перед початком стосунків із Зінченком Влада зустрічалася саме з Борячуком.

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