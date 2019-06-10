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Зінченко: Вболівальники – просто космос, на Арені Львів грати одне задоволення

18:26 391 Читать на русском
Зінченко: Вболівальники – просто космос, на Арені Львів грати одне задоволення
Зінченко та Циганков / EFE

Хавбек збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Євро-2020 проти Люксембургу.

 

"Люксембург – добротна команда, яка грає компактно, у них практично немає розривів між лініями. У них вимальовується дисципліна на полі. Думаю, буде непросто розкрити їхню оборону. Але вони теж грали кілька днів тому. Вони будуть точно такими ж у фізичному плані, як і ми.

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Вболівальники – просто космос. Навіть коментувати нічого. Ще раз хотів би подякувати всім уболівальникам, навіть тим, хто не зміг приїхати і підтримував нас на відстані. Грати на Арені Львів – одне задоволення", – сказав Зінченко в коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, збірна України розгромила Сербію (5:0), і сьогодні зустрінеться у матчі проти Люксембургу. Початок гри о 21:45.

Україна – Люксембург: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

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Теги
Євро-2020 Україна - Люксембург Україна Україна Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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