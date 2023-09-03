"Представляти на міжнародному рівні свою країну – це момент гордості, особливо зараз. Мені так важко стримувати сльози, коли лунає національний гімн. Я знаю, що багато хто говорить про мої сльози в соцмережах. Вибачте мені за те, що я настільки чутливий.

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Я не бажаю нікому відчути та побачити на власні очі всі ці речі, що зараз відбуваються в моїй країні. Дуже важко описати словами, що я відчуваю в такі моменти", – сказав Зінченко в ефірі YouTube-каналу Rio Ferdinand Presents FIVE.

До слова, Зінченко дебютував за збірну України в довтні 2015 року. Відтоді Олександр зіграв за національну команду 53 матчі, в яких забив 8 голі та віддав 4 результативні передачі.