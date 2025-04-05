Миколенко отримав чимало компліментів за гру проти Ліверпуля. Попри мінімальну поразку Евертона (0:1) Віталій "з'їв" Салаха, який не зумів відзначитись результативними діями. Українець отримав одну з найвищих оцінок у складі "ірисок".

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Борнмут Іллі Забарного неочікувано поступився Іпсвічу, який двічі забив з двох ударів у площину воріт. Єгор Ярмолюк вийшов у старті Брентфорда проти Ньюкасла, але гра також завершилась не на користь команди українця (1:2).

А Олександр Зінченко вже вкотре не вийшов у складі Арсенала попри чергові втрати в обороні "канонірів". Мікель Артета знову продемонстрував, що не розраховує на українця, якого вже відправляють до мадридського Атлетіко. Про все це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".