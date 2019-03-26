Зінченко: У збірної України з'явилися непогані шанси поборотися за путівку на Євро-2020

Півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко поділився враженнями від матчу відбору до Євро-2020 з Люксембургом.

"Підсумковий результат вважаю закономірним. Протягом усього матчу ми володіли ігровою ініціативою. Ми виглядали краще за суперника, хоч Люксембург і зіграв організовано. Так, не вдалося зняти питання про переможця раніше компенсованого часу, але головне, що ми все ж перемогли й поклали до своєї скарбнички три очки. Тепер у нас з'явилися непогані шанси поборотися за путівку на чемпіонат Європи.

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Важко щось говорити після таких емоцій. Потрібно сісти, проаналізувати. Наша гра залишає бажати кращого, багато браку було у простих ситуаціях. Нам є над чим працювати й до чого прагнути. Це футбол, усе може трапитися. Головне — не опускати руки. Ми це й продемонстрували.

Не вистачило Степаненка? Не хочу говорити про персоналії. Звичайно, можна сказати, що не вистачало й Марлоса, й Андрія Ярмоленка. Але в нас збірна, в якій дуже багато потенційних лідерів. Кожен може взяти на себе ініціативу й зіграти на певній позиції.

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Низький уклін усім тим, кому вдалося вибратися на стадіон. Уболівальників було настільки багато, що відчувалося, ніби ми граємо вдома. Мені дуже приємно, спасибі їм велике за підтримку", – цитує Зінченка прес-служба ФФУ.

Зауважимо, що збірна України розпочала відбір на Євро-2020 нічиєю проти Португалії (0:0) та перемогою над Люксембургом (2:1). Наразі "жовто-сині" очолюють турнірну таблицю групи В.

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