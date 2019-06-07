Зінченко: У збірній України немає розподілу на Шахтар і Динамо

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розповів про атмосферу всередині команди.

"Ярмоленко є одним із лідерів нашої команди. Його відсутність – серйозна втрата. Одна його присутність у колективі й те, що він постійно тренується з нами на зборах, дуже важлива.

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У національній команді – чудовий згуртований колектив. Немає окремих людей, які ходять по двоє, по троє, немає розподілу на Динамо й Шахтар. У нас тут – збірна! Справді підібрався дуже класний колектив, і присутність кожного надає додаткового імпульсу та підтримки", – цитує Зінченка офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Сербія відбудеться сьогодні, 7 червня, о 21:45 на Арені Львів.

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