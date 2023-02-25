Лестер на своєму полі приймав у 25 турі Арсенал. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Команда Мікеля Артети заволоділа ініціативою з перших хвилин, але реалізувати свою перевагу не зуміла на початку. Фанатам "канонірів" довелося чекати 27 хвилини, щоб побачити перший гол. Троссар забив, але арбітри розгледіли порушення правил.

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Другий тайм почався з голу Габріеля Мартінеллі, який вивів свою команду вперед на 46 хвилині. Рахунок в матчі не змінився до фінального свистка. Олександр Зінченко на цю зустріч вперше виходив у статусі капітана Арсенала.

Команда Артети після 25 турів набрала 57 очків і посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ. Лестер має у своєму активі 24 очки і йде 14-м.

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