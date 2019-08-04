Зінченко у складі Манчестер Сіті прибув на матч з Ліверпулем за Суперкубок Англії – українцю прогнозують вихід у старті

Манчестер Сіті прибув у Лондон на поєдинок за Суперкубок Англії-2019 проти Ліверпуля.

Олександр Зінченко разом з партнерами по Манчестер Сіті дістався Лондона, де сьогодні на Вемблі у поєдинку за Суперкубок Англії-2019 "містяни" протистоятимуть Ліверпулю.

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У складі Ман Сіті відсутній травмований Фернандінью, а також Даніло та Емерік Ляпорт. Останній ще може приєднатися до команди безпосередньо перед грою, але наразі його участь в матчі проти Ліверпуля під серйозним сумнівом. На всіх інших виконавців Хосеп Гвардіола може розраховувати.

До слова, профільне видання Manchester Evening News практично впевнене, що 22-річний українець розпочне поєдинок з перших хвилин.

Матч Ліверпуль – Манчестер Сіті розпочнеться о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

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