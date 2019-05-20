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Зінченко: Це був дивовижний сезон для Манчестер Сіті

20 травня 23:42 295 Читать на русском
Зінченко: Це був дивовижний сезон для Манчестер Сіті
Олександр Зінченко / Reuters

Захисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко прокоментував завершення сезону в Англії.

"Це був дивовижний сезон для нас. Я б хотів сказати спасибі за велику підтримку! Я люблю всіх вас", – написав українець на своїй сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, що Манчестер Сіті виграв Суперкубок Англії, АПЛ, Кубок Англії і Кубок Ліги у цьому сезоні.

В поточному сезоні Зінченко провів 29 матчів у всіх турнірах за англійський клуб, відзначившись голом і 5 гольовими передачами.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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