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Зінченко топ-матчем відновить АПЛ – 4 команди стартують раніше за інших

17:58 886 Читать на русском
Зінченко топ-матчем відновить АПЛ – 4 команди стартують раніше за інших
Зінченко, Обамеянг і Отаменді / Getty Images

Олександру Зінченку разом з Манчестер Сіті випаде нагода відновити сезон на кілька днів раніше за інші англійські клуби.

Два перенесені поєдинки попередніх турів АПЛ відбудуться 17 червня, інформує Telegraph. Манчестер Сіті прийматиме Арсенал, а Астон Вілла поїде в гості до Шеффілд Юнайтед.

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Повноцінно сезон відновлять 20 червня, коли і будуть зіграні більшість матчів 30 туру. Імовірно, одну гру винесуть на п'ятницю (19 червня). Узгоджений розклад передбачає завершення англійської Прем'єр-ліги 1 або 2 серпня.

Нагадаємо, останній матч АПЛ перед паузою відбувся майже три місяці тому – 9 березня Лестер розгромив Астон Віллу 4:0.

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