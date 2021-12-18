"Ми у добрих стосунках. У таких клубах завжди буде висока конкуренція, і байдуже, хто прийшов на твою позицію.

Зінченко зізнався, кого вважає найскладнішим суперником в АПЛ

Ти завжди намагаєшся чимось допомогти людині, якнайшвидше адаптуватися. Розумієш, що в такій ситуації ти можеш опинитися будь-якого дня. У нас колектив чудовий. Всі один одного підтримують, і у нас є здорова конкуренція", – сказав Зінченко у коментарі Tribuna.com.

Додамо, що у нинішньому сезоні в активі 25-річного українця 5 матчів в рамках АПЛ. Натомість Канселу відіграв 16 поєдинків, відзначившись трьома асистами.

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