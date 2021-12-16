Один з лідерів збірної України Олександр Зінченко не скупився на компліменти для наставника "синьо-жовтих" Олександра Петракова.

"Перш за все, він – дуже порядна людина. Це одразу було помітно, бо ми не були із ним знайомі. Хоча доля могла нас звести набагато раніше, але за різними обставинами цього не сталося.

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Проте тільки-но ми познайомилися, переговорили телефоном – людина залишила дуже гарне враження про себе. Те, як він налаштував до себе команду та як побудував відносини між футболістами – заслуговує на повагу. І, безумовно, це тренер, здобутки якого говорять за нього самого", – цитує Зінченка bookmaker-ratings.

Нагадаємо, Петраков влітку очолив національну команду, замінивши на цій посаді Андрія Шевченка. Під керівництвом нового тренера Україна вийшла у плей-офф відбору до ЧС-2022.

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