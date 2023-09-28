Арсенал мінімально обіграв Брентфорд і вийшов до 1/8 фіналу Кубка ліги, де зіграє проти Вест Хема. Олександр Зінченко вийшов у другому таймі, а от Єгор Ярмолюк, який виступає за Брентфорд, на полі так і не з'явився.

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Попри це, українські футболісти обмінялися футболками у підтрибунному приміщенні. Ярмолюк отримав гостьову футболку Арсенала з 35-м номером і прізвищем Зінченка. Олександру ж дісталася футболка Брентфорда з 33-м номером Ярмолюка.

"Радий зустрічі", – написав в Instagram 19-річний Єгор Ярмолюк, який поки що зіграв тільки 2 матчі за першу команду Брентфорда. Півзахисник перебрався в Англію рік тому зі СК Дніпро-1 за 1,5 мільйона євро.