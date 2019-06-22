Зінченко та Влада Седан мило відпочивають у Лос-Анджелесі: пристрасні поцілунки та гігантський рожевий слоник

Олександр Зінченко відпочиває після насиченого сезону в Манчестер Сіті.

Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко опублікував фотографії зі свого відпочинку. 22-річний гравець не поїхав на пляж, а вибрав незвичне місце для проведення відпустки.

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Українець завантажив фото з парку атракціонів біля Лос-Анджелесу, на знімку Зінченко стоїть разом зі своює дівчиною – телеведучою Владою Седан, яка тримає у руках гігантську рожеву іграшку.

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