toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДАРІО СРНА НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зінченко та Влада Седан мило відпочивають у Лос-Анджелесі: пристрасні поцілунки та гігантський рожевий слоник

11:01 914 Читать на русском
Зінченко та Влада Седан мило відпочивають у Лос-Анджелесі: пристрасні поцілунки та гігантський рожевий слоник
Олександр Зінченко та Влада Седан

Олександр Зінченко відпочиває після насиченого сезону в Манчестер Сіті.

Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко опублікував фотографії зі свого відпочинку. 22-річний гравець не поїхав на пляж, а вибрав незвичне місце для проведення відпустки.

Зінченко підписав довгостроковий контракт з Манчестер Сіті – "містяни" презентували подію ефектним відео з українцем

Українець завантажив фото з парку атракціонів біля Лос-Анджелесу, на знімку Зінченко стоїть разом зі своює дівчиною – телеведучою Владою Седан, яка тримає у руках гігантську рожеву іграшку.

Влада Седан: спокуслива журналістка, яка закохала у себе Зінченка та тисячі фанатів збірної України

?

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

blog_ava
Федецький покине Карпати через парламентські вибори, – ЗМІ
00:35
1991
Теги
Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті Дівчата футболістів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
25
хв
Перу
22:00
Бразилія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук