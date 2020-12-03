Статистичний портал SofaScore обрав збірну з найкращих гравців 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, до якої потрапили і двоє українських футболістів.

SofaScore обрала 11 гравців із 11 різних клубів до збірної найкращих у 5-му турі Ліги чемпіонів. Відзначимо, що там знайшлось місце Олександру Зінченку з Манчестер Сіті та Анатолію Трубіну з Шахтаря з оцінками 8,1 та 8,6 відповідно.

Порту – Манчестер Сіті: Зінченко став найкращим гравцем поєдинку ЛЧ

Окрім них, до збірної туру потрапили одноклубник Маліновського Ромеро, Шольц (Мітьюлланд), Мукієле (РБ Лейпциг), К'єза (Ювентус), Кавечі (Істанбул Башакшехір), Пайє (Марсель), Неймар (ПСЖ), Жиру (Челсі), Дембеле (Барселона).

Зазначимо, що Манчестер Сіті розписав нічию з Порту (0:0), а Шахтар вдруге несподівано переграв Реал (2:0) та зберіг шанси на продовження боротьби в плей-офф Ліги чемпіонів.

Жодних сюрпризів, гендерний шовінізм, єдиний герой Києва і всі надії на Ференцварош: реакція соцмереж на розгром Динамо