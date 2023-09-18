Олександр Зінченко та Віталій Миколенко об'єднались після очного матчу в АПЛ, аби привітатись із уболівальником з України.

Арсенал мінімально здолав Евертон (1:0), а Зінченко та Миколенко провели по 90 хвилин, граючи один проти одного.

Перемога Зінченка і Ко над командою Миколенка у відеоогляді матчу Евертон – Арсенал

Втім, це не завадило обом гравцям разом підійти до трибун та привітатись з уболівальником, який тримав прапор України. На відео помітно, що футболісти обмінялись кількома фразами дорогою до фана.

До слова, це був перший матч для Миколенка, в якому він вийшов зі старту та провів на полі усі 90 хвилин. Зінченко ж провів на полі 79 хвилин.

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