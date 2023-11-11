Олександр Зінченко та Віталій Миколенко вийдуть з перших хвилин у поєдинках Арсенала та Евертона відповідно.

Зінченко вийде з перших хвилин на матч 12-го туру АПЛ Арсенал – Бернлі, повідомляє офіційний твіттер "канонірів". Конкурент українця, Такехіро Томіясу, також вийде в основі, але на правому фланзі оборони.

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Стартовий склад Арсенала на гру з Бернлі: Райя – Томіясу, Саліба, Габріел, Зінченко – Жоржинью, Райс, Хаверц – Сака, Троссар, Мартінеллі.

Віталій Миколенко також вийде у стартовому складі Евертона проти Крістал Пелас. Лівий оборонець "ірисок" допоміг зіграти внічию з Брайтоном, забивши у ворота команди Де Дзербі перший гол на Гуддісон Парк.

Стартовий склад Евертона на поєдинок з Крістал Пелас: Пікфорд – Янг, Тарковскі, Брентвейт, Миколенко – Харрісон, Гарнер, Онана, Макнілл – Дукуре, Калверт-Льюїн.

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