Друзі та партнери по національній збірній України поріднились ще більше.

Олександр Зінченко і Микола Матвієнко / Фото з відкритих джерел

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко став хрещеним батьком доньки легіонера англійського Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

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"У цей світлий день я став хрещеним батьком маленької принцеси. Дякую батькам, що довірили свою донечку", – написав Матвієнко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

До слова, дівчинці днями виповнилося три місяці. Таїнство хрещення проходило у Києві.

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