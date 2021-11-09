Зінченко та Матвієнко стали кумами
9 листопада 23:35 - Читать на русском
Друзі та партнери по національній збірній України поріднились ще більше.
Захисник Шахтаря Микола Матвієнко став хрещеним батьком доньки легіонера англійського Манчестер Сіті Олександра Зінченка.
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"У цей світлий день я став хрещеним батьком маленької принцеси. Дякую батькам, що довірили свою донечку", – написав Матвієнко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
До слова, дівчинці днями виповнилося три місяці. Таїнство хрещення проходило у Києві.
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