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Зінченко та Коноплянка зіграли у нарди

8 жовтня 23:07 178 Читать на русском
Зінченко та Коноплянка зіграли у нарди
Євген Коноплянка та Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Гравці національної команди Олександр Зінченко та Євген Коноплянка на зборах у Харкові продовжили свої змагання у нарди.

Півзахисники збірної України Євген Коноплянка та Олександр Зінченко окрім тренувань перед вирішальними матчами відбору Євро-2020 продовжують свої змагання за грою у нарди. "Заруби" між гравцями проходять на особливій дошці, яку Зінченко привіз з Манчестера: зліва на ігровому полі зображено старий герб Манчестер Сіті, справа – новий.

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До слова, такі змагання між гравцями проходять регулярно. Цього разу перемогу у поєдинку святкував представник англійського клубу, який грав на "власному полі". Цікаво, що за матчем, попиваючи чайок, з зацікавленням спостерігали Микола Матвієнко і Марлос. Можливо, скоро у цьому турнірі буде більше ніж два гравці.

Нагадаємо, 11 жовтня збірна України у Харкові, в рамках кваліфікації Євро-2020, зустрінеться з Литвою. Гра відбудеться о 21:45. Через три дні "синьо-жовті" у Києві на НСК "Олімпійський" прийматимуть Португалію.

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