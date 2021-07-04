Олександр Зінченко відзначає міні-ювілей своєї співпраці з Манчестер Сіті.

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Манчестер Сіті підготував нарізку топ-моментів за участі Зінченка. Наразі в активі Олександра 100 матчів, 2 голи та 6 асистів за час виступів у блакитній футболці. Українець тричі ставав чемпіоном АПЛ, здобув 4 Кубки англійської ліги, 1 Кубок Англії та 2 Суперкубки Англії.

Зауважимо, що клубне свято Зінченка було зіпсоване вчорашньою поразкою збірної України від Англії (0:4) та вильотом з Євро.

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