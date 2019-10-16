Зінченко: Cвяткування в стилі ісландців – тепер це фішка збірної України

Хавбек збірної України Олександр Зінченко поділився емоціями від перемоги над Португалією, яка дозволила команді вийти в основну стадію Євро-2020.

"Емоції неможливо передати. Ми так кричали і раділи після матчу, що у мене зник голос. Ми всі були спустошені, віддали грі всі сили. Вітаю кожного вболівальника України, кожного, хтось нас підтримував. Спасибі вам, всім низький уклін.

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Тренерський штаб створив класний колектив. Ви бачите це на полі, а у побуті він ще кращий. Ми працюємо як єдине ціле і досягаємо позитивного результату. Святкування в стилі ісландців? Тепер це наша фішка", – цитує Зінченка Команда№1.

Відзначимо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальний форум. Голами відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

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