Зінченко став першим українцем, який виграв АПЛ двічі поспіль

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко став першим українцем, який вигравав чемпіонат Англії два роки поспіль.

Напередодні Олександр знову здійняв над головою кубок АПЛ.

Компані не стримував емоції, а Зінченко другим підняв над головою трофей – відео нагородження Манчестер Сіті

Останнім українцем, який перемагав у Англії, був Олег Лужний. Він здобув титул 2002 року у складі Арсенала.

Зінченко: Коли перекинув кубок чемпіонів Англії, думав, що вже більше не вийду в футболці Манчестер Сіті

Зінченко зіграв далеко не останню роль у тріумфі команди Гвардіоли. Гравець збірної України взяв участь у 28-ми матчах, забив 1 гол і зробив 5 асистів у поточному сезоні АПЛ.