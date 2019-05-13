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Зінченко став першим українцем, який виграв АПЛ двічі поспіль

13 травня 11:48 603 Читать на русском
Зінченко став першим українцем, який виграв АПЛ двічі поспіль
Олександр Зінченко / Reuters

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко став першим українцем, який вигравав чемпіонат Англії два роки поспіль.

27’ Глен Мюррей
 
Серхіо Агуеро 28’
Емерік Ляпорт 38’
Ріяд Марез 64’
Ілкай Ґюндоґан 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхіо Агуеро
38’ Емерік Ляпорт
64’ Ріяд Марез
72’ Ілкай Ґюндоґан

Напередодні Олександр знову здійняв над головою кубок АПЛ.

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Останнім українцем, який перемагав у Англії, був Олег Лужний. Він здобув титул 2002 року у складі Арсенала.

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Зінченко зіграв далеко не останню роль у тріумфі команди Гвардіоли. Гравець збірної України взяв участь у 28-ми матчах, забив 1 гол і зробив 5 асистів у поточному сезоні АПЛ.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Брайтон - Манчестер Сіті
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