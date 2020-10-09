"У нас є два топ-гравці, які можуть там грати. У Бенджаміна Менді було кілька травм, які ускладнили його початок кар'єри в клубі, але він повернувся досить сильним. Ми сподіваємося, що він проведе сезон без травм і покаже свій потенціал. Ми думаємо, що він сильний лівий захисник, і, будемо сподіватися, він зможе продемонструвати це протягом усього сезону.

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Зінченко дуже добре виступав там, хоча для нього це неприродна позиція. У нас є ще три гравці, які можуть грати там: Жоау Канселье робив це в минулому сезоні, Аке вже в цьому сезоні і Граля зліва в своїй національній збірній, і Лапорт також може виступити на цій позиції, якщо ми захочемо. Так що ця позиція, на нашу думку, дуже добре укомплектована", – цитує Берраду The Athletic.

Нагадаємо, Пеп Гвардіола справді бачить Олександра Зінченка як лівого захисника, хоча у збірній він грає в середині поля. У минулому сезоні українець зіграв за Ман Сіті 25 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Початок нинішньої кампанії 23-річний хавбек пропустив через травму.

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