Зінченко став наймолодшим капітаном в історії офіційних матчів збірної України – позаду Шевченко, Лужний та інші легенди
Півзахисник Олександр Зінченко увійшов до історії національної збірної України.
Гравець Манчестер Сіті у матчі проти Франції вперше вивів партнерів по збірній з капітанською пов'язкою.
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Зінченко став наймолодшим капітаном в історії офіційних матчів "синьо-жовтих" – 24 роки 98 днів. Попередній рекорд належав Анатаолію Тимощуку, який вперше одягнув пов'язку у віці 25 років 163 дні. Далі по списку – Олег Лужний та Андрій Шевченко, який зараз тренує Зінченка і компанію.
Додамо, що наразі в активі легіонера Ман Сіті 5 голів та один асист в 35 матчах за збірну України.
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Скрін з каналів "Футбол".