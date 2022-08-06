Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко став найкращим гравцем своєї команди у матчі 1-го туру АПЛ проти Крістал Пелас (2:0) за даними WhoScored і SofaScore.

Зінченко віддав асист у дебютному матчі за Арсенал – відео результативної дії українця

25-річний українець вийшов в основі і провів на полі майже увесь матч (на 83-й хвилині його замінив Кіран Тірні). Наш земляк у середині першого тайму записав до свого активу дебютний результативний пас за Арсенал (і перший історичний у сезоні АПЛ 2022/23), асистувавши на Габріела Мартінеллі (після розіграшу кутового).

Як наслідок, одразу два авторитетні статистичні портали визнали Зінченка найкращим гравцем у матчі. WhoScored поставив Олександу оцінку 8,1 – найкращу серед гравців обох команд. SofaScore був трохи скромнішим – 7,5 бала в українця (стільки ж і в його одноклубника Бена Вайта).

Нагадаємо, українець перебрався до Арсенала після шести років у Манчестер Сіті. З лондонцями він підписав довгостроковий контракт, а "містяни" заробили на його трансфері 35 мільйонів євро.

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