Аналітичний портал Squawka представив топ-10 найкращих футболістів групового етапу чемпіонату Європи за кількістю відбирань м'яча.

Рикун озвучив топ-3 гравців збірної України на Євро і назвав тих, хто найбільше розчарував у команді Шевченка

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко посів у цьому рейтингу почесну другу сходинку. В активі українця 4 відбирання у матчі з Нідерландами, 8 – у грі з Північною Македонією і жодного – у поєдинку з австрійцями.

Очолив топ-10 представник Португалії Нелсон Семеду, у якого на 1 відбирання більше. Замикають трійку фін Робін Лод і німець Тоні Кроос з дев'ятьма перехопленнями.

Нагадаємо, збірній України вистачило третього місця, щоб пробитися в плей-офф Євро-2020. На стадії 1/8 фіналу підопічні Шевченка зустрінуться зі Швецією. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, о 22:00.

Винен не тільки Шевченко: тіньовий антигерой збірної України, про якого всі забули, і мораль від Блохіна