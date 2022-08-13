"Зінченко звик до АПЛ. Помітно, що він звик, почувається комфортно. Знає, як робити, куди відкриватися. Він вже дихає цією грою, дихає АПЛ. Тому йому було дуже легко інтегруватися в гру Арсенала.

Зінченко потрапив у символічну збірну стартового туру АПЛ

Він пройшов процес адаптації. Я вважаю, що тепер Зінченко повинен перейти на наступний рівень – стати лідером команди Англійської Прем'єр-ліги. І він ним стане. Знаючи його характер, я думаю, що він ним стане. І фани це відчувають. Оптимістично налаштований на те, як Зінченко буде виглядати в АПЛ в Арсеналі", – підсумував журналіст в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, в дебютному офіційному матчі за "канонірів" українець віддав гольовий пас, а Арсенал стартував з виїзної перемоги над Крістал Пелас. Вже сьогодні, 13 серпня, команда Артети зіграє проти Лестера.

Арсенал здобув перемогу над Крістал Пелас – Зінченко виконав асист, круто зіграв у атаці, але розкрив проблеми в захисті