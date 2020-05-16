Зінченко спробував прогнати коронавірус – ритуал українця на фото

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко втомився від ізоляції.

"Вірус, просто залиш нас у спокої і дай всім насолоджуватися нашою прекрасною грою", – написав Зінченко під своїм фото в Instagram.

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Нагадаємо, чемпіонат Англії вже близько двох місяців перебуває на паузі через поширення коронавірусу.

У нинішньому сезоні АПЛ зінченко провів 12 матчів, але результативними діями не відзначався.

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