Зінченко: Сподіваюсь, мені ще вдасться зіграти проти Шахтаря

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко висловив сподівання, що в майбутньому матиме шанс зіграти проти донецького Шахтаря.

"Тайсон і Марлос – велика втрата для Шахтаря. Добре знаю цю команду, вони відіграють велику роль.

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Зараз, на жаль, я не можу допомогти своїй команді через травму. Це неприємно. Це боляче. Не так в коліні, як ментально. Важко перебувати поза футболом. Ментально потрібно прийняти цю ситуацію. Сподіваюся, мені ще вдасться зіграти проти Шахтаря", – сказав Зінченко в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, в середині жовтня Зінченко отримав травму коліна і був прооперований в Барселоні. Вже наступного тижня український футболіст відновить тренування в основній групі Манчестер Сіті.

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