Зінченко склав топ-збірну всіх часів на чолі з Гвардіолою – українці опинилися на протилежних частинах поля

Хавбек збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко назвав команду свої мрії.

"Топ-збірна всіх часів за моєю версією? У мене буде тактична схема 4–4–2.

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У воротах – Андрій Пятов. В обороні – Алвес, Марсело, Рамос і Компані. У півзахисті – Хаві, Іньєста, Мессі, Роналдінью. У нападі – Анрі й Шевченко. Тренером цієї збірної був би Хосеп Гвардіола", – розповів Зінченко в коментарі офіційному сайту УАФ.

Додамо, що 23-річний українець має досвід спільних виступів з двома представниками своєї дрім-тім – Андрієм Пятовим у збірній та Венсаном Компані в Манчестер Сіті.

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