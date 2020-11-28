Універсал "синьо-жовтих" Олександр Зінченко прокоментував допис в соцмережах, в якому розповів про нищівну критику його дій від вболівальників. Тоді, зокрема, гравцеві та його сім'ї бажали смерті.

"Зараз, аналізуючи ситуацію, я розумію, що неправильно, звичайно, відреагував. Все-таки, граючи на такому рівні, я повинен розуміти всю ситуацію і всю відповідальність, яка лежала і лежить на мені.

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Я не мав робити цей допис, тому що всі ми люди, у всіх є своя думка. Мене вивело з себе те, що люди переходять будь-які межі. Вони трохи забувають, що будь-який футболіст – жива людина і будь-якими словами, будь-який фразою ти можеш його настільки зачепити, що це може вивести з себе.

Зрозуміло, що я не збираюся шукати якихось людей, які мені писали після гри. Розумію, коли пишуть критику з ігрових моментів. Але коли люди пишуть: "Я тебе знайду, я там твою сім'ю..." І багато таких коментарів, і я просто аналізую: з чого раптом? Через те, що я обрізався біля штрафного суперника? Так, моя атака призвела до гола, тому що будь-яка моя обрізка – або гол, або штанга, або перекладина. Ніколи в житті не пробачать.

Або другий гол, коли команда зіграла ідеально. Зробили закид, Горецка дістав цей м'яч неймовірним чином, потрапив в голову і так само забили. То може всіх собак на мене повішаємо?

Мене найбільше вивело, що така хвиля негативу була. Але я, напевне, неправильно відреагував. Я не спав всю ніч, о 8 ранку заснув, а о 9 вже прокинувся. Можливо, прокинувася не з тієї ноги. Хоча я й справді встав тільки з однієї ноги, адже друга була перев'язана", – сказав Зінченко в інтерв'ю Youtube-каналу Влада Седан.

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