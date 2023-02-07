"Це сталося, коли я грав у Росії за Уфу, а Зінченко якраз перебрався з України. Він прийшов тренуватись з нами, і вони вирішили підписати його. Він дізнався, що я приїхав з Англії, знав, що добре розмовляю англійською. Запитав мене, чи можу я навчити його англійської мови.

"Зінченко винен мені гроші": скандальний екс-партнер українця чекає розрахунку за послуги в Росії

Я подумав, що, можливо, він просто хотів навчатися. Не знав, що він уже націлений на Англію, і йому потрібен хтось, хто навчить його англійської. У нас було одне чи два заняття вдома, а також на полі. Мені хочеться думати, що я допоміг йому, тому що він дуже добре розмовляв англійською вже до того, як приїхав в Англію.

Він дуже розумний. Швидко все схоплює. Гадаю, ми мали близько 10 уроків, і він був хороший. Він мав конкретні прохання, і я пішов йому назустріч. Він був дуже вдячний мені, бо часто приходив і просив навчати його", – цитує Фрімпонга Goal.

Додамо, що ганець виховувався у Арсеналі, але так і не зміг закріпитися в першій команді лондонців. Зрештою, хавбек докотився до виступів за російські середняки і завершення кар'єри у 26 років. Фрімпонг не раз ставав фігурантом скандалів – бився із Саміром Насрі, показував середній палець фанам Спартака та розповідав про мрії стати порнозіркою.

Зінченко – український Вінні Джонс, Миколенко "поховав" Сака, гол Маліновського: українці закордоном