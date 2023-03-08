Зінченко серед найгостріших гравців АПЛ – в українця є коронний клаптик на полі
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко продовжує вражати своїми статистичними здобутками.
Аналітик футбольних даних Джейк Колліарі опублікував карту на основі цифр аналітичного порталу Opta, яка показує, хто з гравців АПЛ є найкращим за середнім коефіцієнтом очікуваної загрози (xT). Метрика базується на вдалих передачах, просуваннях і дриблінгу, які гравець виконує у певному секторі поля.
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Захисник Арсенала Олександр Зінченко також отримав свій "клаптик". Українець має найкращий показник загрози в АПЛ на позиції лівого інсайда – 0,071. Арсенал взагалі може похизуватися великим представництвом у цій зоні, оскільки "сусідами" Зінченка виявилися Мартін Едегор (0,052) та Томас Партей (0,032). Ця статистика красномовно показує, як акцент комбінацій "канонірів" змістився наліво після приходу Олександра.
Нагадаємо, влітку Арсенал віддав Манчестер Сіті за Зінченка 35 млн євро. Українець відразу став важливим гравцем лондонців (19 матчів, гол та 2 асисти), а команда Артети впевнено очолює турнірну таблицю АПЛ.
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