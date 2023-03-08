Аналітик футбольних даних Джейк Колліарі опублікував карту на основі цифр аналітичного порталу Opta, яка показує, хто з гравців АПЛ є найкращим за середнім коефіцієнтом очікуваної загрози (xT). Метрика базується на вдалих передачах, просуваннях і дриблінгу, які гравець виконує у певному секторі поля.

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Захисник Арсенала Олександр Зінченко також отримав свій "клаптик". Українець має найкращий показник загрози в АПЛ на позиції лівого інсайда – 0,071. Арсенал взагалі може похизуватися великим представництвом у цій зоні, оскільки "сусідами" Зінченка виявилися Мартін Едегор (0,052) та Томас Партей (0,032). Ця статистика красномовно показує, як акцент комбінацій "канонірів" змістився наліво після приходу Олександра.

? Premier League top threat creators from each zone of the pitch.



Expected threat per 90 (xT) generated from in-play passes, carries and dribbles used to calculate top threat creator in each zone. pic.twitter.com/zumWUWTrMK — JK (@_JKDS_) March 8, 2023

Нагадаємо, влітку Арсенал віддав Манчестер Сіті за Зінченка 35 млн євро. Українець відразу став важливим гравцем лондонців (19 матчів, гол та 2 асисти), а команда Артети впевнено очолює турнірну таблицю АПЛ.

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